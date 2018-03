Monster Hunter World: annunciata una collaborazione con Devil May Cry

Per festeggiare la pubblicazione di Devil May Cry HD Collection (disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One),ha annunciato una speciale collaborazione tra

Al via più tardi nel corso del 2018, questo evento speciale permetterà ai giocatori di vestire i panni di Dante mettendo a disposizione outfit e armi provenienti dalla serie Devil May Cry, in maniera simile a quanto accaduto nella missione crossover con Horizon Zero Dawn.

Al momento non ci sono altri dettagli ma Capcom Japan ha pubblicato un trailer per annunciare la collaborazione, potete trovarlo in apertura della notizia. Ricodiamo che Monster Hunter World è il gioco più venduto della storia di Capcom, avendo raggiunto 7.5 milioni di copie nel primo mese di commercializzazione e avendo così superato il record di Resident Evil 5, fermo a 7.3 milioni.