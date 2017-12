Monster Hunter World: annunciata una Open Beta su PS4 dal 22 al 26 dicembre

Ottime notizie per i possessori di PlayStation 4 che non hanno ancora potuto provare con mano: l'hunting game di, che di recente ha ricevuto una fase di test in esclusiva per i membri PlayStation Plus, andrà insu PS4 dal 22 al 26 dicembre, come annunciato pochi minuti fa dal publisher nipponico.

L'Open Beta avrà ufficialmente inizio venerdì 22 dicembre alle ore 6:00 p.m. CET e terminerà martedì 26 dicembre al medesimo orario. Il pre-load sarà disponibile a partire dal 18 dicembre, e chi ha già provato la beta esclusiva per i membri PlayStation Plus, potrà utilizzare nuovamente il client installato precedentemente. Sicuramente si tratta di un'opportunità da non perdere per chi fosse incuriosito dall'ambizioso titolo targato Capcom.

Monster Hunter World sarà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio, mentre arriverà su PC in un secondo momento. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alla personalizzazione dei Palico, nel mentre Famitsu ha svelato numerosi dettagli su quest e meccaniche di gioco che caratterizzeranno il titolo. Durante il periodo post-lancio, il gioco riceverà un supporto costante, anche tramite l'introduzione di nuovi mostri e altri contenuti gratuiti; alla PlayStation Experience, inoltre, è stato annunciato un DLC collaborativo con il brand di Mega Man. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.