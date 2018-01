Monster Hunter World incontra Street Fighter V: in arrivo Ryu e Sakura!

Nel corso di un evento organizzato danell'ambito del, il produttore diRyozo Tsujimoto ha annunciato uno speciale crossover con un altro celebre franchise di

Presto i giocatori di Monster Hunter World avranno l'opportunità di trasformare i loro cacciatori in Ryu e Sakura, personaggi simbolo della serie di picchiaduro, esattamente come sarà possibile fare con Aloy grazie all'evento dedicato a Horizon Zero Dawn. Il giocatori potranno ottenere gli equipaggiamenti necessari completando delle quest speciali, che oltre alle sembianze, doneranno ai cacciatori anche la voce dei due lottatori. I possessori di Street Fighter V potranno accedere alle quest in anticipo.

Ryu debutterà a febbraio, mentre Sakura arriverà prossimamente in una data non ancora specificata. Ulteriori informazioni verranno fornite nel prossimo futuro, ma potete già ammirare i due in azione nel video allegato. A Capcom piacciono indubbiamente i crossover: pochi giorni fa ha infatti annunciato l'esatto opposto, ovvero l'introduzione dei costumi ispirati ai mostri dell'hunting game all'interno di Street Fighter V (per Ken, Ibuki e R. Mika), ottenibili nella modalità Battaglia Extra.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC verrà pubblicato in autunno. Se avete appena cominciato a giocare potrebbero tornarvi utili i nostri consigli per iniziare e la nostra guida alle armi del gioco.