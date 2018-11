Monster Hunter World: annunciato il Festival Stelle d'Inverno

Capcom annuncia il festival invernale "Festival Stelle d'Inverno" per Monster Hunter World. L'evento inizierà il prossimo 30 novembre e andrà avanti fino al 17 dicembre, permettendo di ottenere premi e ricompense esclusive.

"Visita la Caccia celeste e ammira le nuove decorazioni e lo staff vestito con abiti invernali. Inoltre, anche l'Assistente e il tuo Poogie potranno indossare dei costumi speciali. Per tutta la durata dell'evento, quasi tutte le missioni evento precedentemente rilasciate, incluse le missioni esclusive del festival, verranno rese disponibili. Il bonus di accesso giornaliero e le richieste limitate offriranno delle sorprese molto speciali! In aggiunta a ciò, potrai ottenere oggetti ed equipaggiamento unici. Saranno disponibili piatti speciali stagionali presso la mensa, e oggetti e servizi presso le strutture saranno scontati. Festeggia la stagione invernale con i cacciatori di tutto il mondo, grazie al festival stelle d'inverno!"

Una buona occasione dunque per tornare nel mondo di Monster Hunter World, ricordiamo che nei prossimi giorni il gioco Capcom potrebbe essere protagonista degli sconti del Black Friday in versione fisica e digitale, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo.