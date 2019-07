Monster Hunter World: le aree del gioco base accoglieranno metà delle missioni di Iceborne

Nel corso di un'intervista con Game Informer, il produttore di Monster Hunter World, Ryozo Tsujimoto, ha spiegato che metà delle missioni della storia di Iceborne avranno luogo nelle aree del gioco base.

A voler dar retta al dirigente di Capcom, infatti, circa il 50% delle attività che dovremo portare a compimento nell'avventura principale della prossima espansione di MHW sarà ambientata nelle regioni del Nuovo Mondo già esplorate nel gioco originario.

Secondo quanto rimarcato da Tsujimoto, tale scelta è stata dettata dalla necessità di ampliare l'offerta ludica dell'intero titolo senza limitare le novità di Iceborne ai soli mostri della nuova area delle Distese Brinose. Più che un tentativo di "riciclare gli asset" già utilizzati nel gioco base, quindi, la presenza di così tante missioni da svolgere all'esterno della nuova regione di Iceborne andrebbe considerata come una manifestazione diretta e tangibile degli sforzi compiuti da Capcom per arricchire l'intero mondo di gioco di MHW in funzione, appunto, delle novità di gameplay e contenutistiche veicolate da questa espansione.

La storia principale di Iceborne continuerà perciò ad essere narrata in maniera lineare, ma con la possibilità, per i Cacciatori e le Cacciatrici di tutto il mondo, di partecipare a tantissime attività inedite sia all'interno che all'esterno dell'area delle Distese Brinose e del nuovo Hub di Seliana. Per capire fino a che punto si sono spinti gli autori giapponesi per soddisfare la nostra fame di novità, non ci resta che attendere fino al 6 settembre per immergerci nelle atmosfere ghiacciate di Monster Hunter World Iceborne su PS4 e Xbox One. I Cacciatori su PC, invece, dovranno pazientare l'arrivo dell'inverno.