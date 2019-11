Monster Hunter World: sono in arrivo le nuove armi della serie Difensore

L'aggiornamento gratuito di dicembre di Monster Hunter World si preannuncia incredibile. Oltra ad un nuovo mostro, un nuovo evento stagionale e la seconda parte dell'evento dedicato a Horizon: Frozen Wilds, segnerà anche il debutto delle nuove armi della serie Difensore.

Le armi della serie Difensore saranno disponibili in 14 differenti tipologie (una per ogni classe di armi) e si riveleranno molto utili per i giocatori in erba: grazie ad esse, potranno completare la storia di Monster Hunter World e raggiungere il grado Gran Maestro più rapidamente, in modo da poter affrontare l'espansione Iceborne il prima possibile. Tali armi potranno essere create presso la Forgia fin dalle fasi iniziali della storia e migliorate lungo tutta l'avventura. Nonostante siano studiate per velocizzare la marcia di avvicinamento all'espansione, saranno accessibili anche a chi non ha acquistato Iceborne.

Per un'esperienza di caccia ancor più fluida, Capcom consiglia a tutti i cacciatori che ne faranno uso di equipaggiare il set di armatura "Guardiano α", già disponibile come contenuto gratuito. Questo set offre abilità che aumentano la salute massima, migliorano gli effetti di guarigione e riducono i danni subiti. Potete ammirare in anteprima le nuove armi della serie Difensore nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che Monster Hunter: Iceborne verrà pubblicato su PC il 9 gennaio 2020.