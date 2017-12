Monster Hunter World avrà 3 differenti modalità grafiche su PS4 Pro

Stando a un'immagine emersa in rete nelle ultime ore, la versionedisupporterà tre differenti modalità grafiche: una per il frame rate, una per la risoluzione e una per la grafica.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, Monster Hunter World metterà a disposizione tre modalità grafiche differenti su PlayStation 4 Pro: una per privilegiare il frame rate, una per concentrare la potenza della GPU sulla risoluzione e un'altra per spingere sugli effetti grafici.

Al momento non si conoscono particolari dettagli su queste modalità di visualizzazione, ma è facile intuire il tipo di benefici che ognuna di esse potrà garantire. Nell'attesa che vengano fornite ulteriori informazioni sul supporto a PS4 Pro e Xbox One X, vi ricordiamo che la Beta di Monster Hunter World è attualmente disponibile al download su PlayStation 4 per tutti gli abbonati al Plus.