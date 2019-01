Monster Hunter World: il Behemot estremo sta per arrivare su PC

Capcom ha annunciato che alle ore 01:00 di venerdì 18 gennaio farà la sua comparsa una forma estrema del Behemoth. Questa creatura leggendaria potrà essere affrontata nella missione Visitatore da Eorzea (Estrema) per un periodo di tempo limitato, fino alle ore 00:59 del 22 febbraio.

Quest'incarico sarà particolarmente difficile - richiederà un Grado Cacciatore 50 o superiore - pertanto siete invitati a prepararvi al meglio prima di partire. Tra le ricompense per il completamento figura un oggetto chiamato Prisma illusorio, che potrete consegnare al Capitano della Seconda per ottenere una nuova consegna. Una volta completata quest'ultima, riceverete lo stile armatura Drachen. In palio c'è anche il titolo della tessera gilda Guerriero della Luce.

Nell'attesa che il Behemot estremo approdi nel Nuovo Mondo della versione PC di Monster Hunter World, potete affrontare il Teostra Arcitemprato nella missione evento Lo sdegno del sole. Anche questa richiede un Grado Cacciatore pari a 50 o superiore, e mette in palio materiali necessari per forgiare le armature della serie Teostra γ e lo stile armatura di Dante di Devil May Cry.

Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La prima grande espansione a pagamento, Iceborne, verrà pubblicata nel corso del prossimo autunno e introdurrà il G-Rank, una mini-campagna inedita ambientata in una terra ghiacciata, nuove armi e tanto altro.