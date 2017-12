Monster Hunter World: beta aperta a tutti su PlayStation 4; anche ai non iscritti a PSPlus

A partire da oggi, i possessori dipotranno provaregrazie alla open beta avviata dae disponibile per tutti, anche per coloro che non hanno un abbonamentoattivo.

I contenuti non varieranno da quella messa a disposizione poco fa per gli utenti PlayStation Plus, e conterrà quindi tre diverse sfide: una per principianti a caccia del Gran Jagras nella Foresta Antica, una intermedia a caccia del Barroth nelle Guglie selvagge e una per giocatori esperti a caccia dell'Anjanath, ancora una volta nella Foresta Antica. Potete divertirvi a provare la beta fino alle ore 18:00 del 26 dicembre.

Le cacce potranno essere giocate in solitaria o in multiplayer co-op fino a quattro giocatori. Monster Hunter World è previsto il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.