Monster Hunter World (Beta): a caccia di mostri nella nostra Video Anteprima

Manca poco più di un mese all’arrivo sugli scaffali di, nuovo capitolo della celebre saga targata. Per alleviare l’attesa, il team ha messo a disposizione sul PlayStation Store una beta del suo nuovo hunting game.

Con questa versione di prova, il publisher intende far percepire al grande pubblico tutte le potenzialità della formula ludica di Monster Hunter World, pesantemente rinnovata rispetto al passato, pur mantenendo molti punti in comune con la struttura tipica della serie.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Monster Hunter World ricordandovi che il gioco uscirà in Europa il 26 gennaio 2018 su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X, in seguito anche su PC (via Steam).