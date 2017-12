Monster Hunter World: Beta disponibile per gli abbonati PlayStation Plus

Da oggi e fino al 12 dicembre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente la Beta didal PlayStation Store e partecipare alla fase di test del nuovo hunting game di

La versione di prova include tre diverse missioni per single player o multiplayer online e co-op fino a un massimo di quattro giocatori:

Facile: dai la caccia al Gran Jagras nella Foresta antica

dai la caccia al Gran Jagras nella Foresta antica Normale : dai la caccia al Barroth nelle Guglie selvagge

: dai la caccia al Barroth nelle Guglie selvagge Difficile: dai la caccia all'Anjanath nella Foresta antica

Ricordiamo che la Beta di Monster Hunter World non sarà giocabile offline per una precisa scelta del publisher, Capcom vuole mettere alla prova i server e l'infrastruttura di gioco. Una volta avviato la Beta, potrete scegliere il nome del personaggio e di Palico, provando alcune funzionalità dell'editor di personalizzazione.

Monster Hunter World Beta è disponibile in esclusiva su PlayStation 4, il gioco completo uscirà il 26 gennaio 2018 su PS4 e Xbox One, in seguito anche su PC.