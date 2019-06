Monster Hunter World: la beta di Iceborne aggiunge per tutti la Difficoltà Dinamica

L'apertura della prima fase di beta testing di Iceborne su PS4 offre a Capcom l'opportunità di testare una delle funzionalità più richieste dai giocatori di Monster Hunter World, ossia la Difficoltà Dinamica nelle battute di caccia multiplayer.

Come ci viene illustrato dal Social Media Manager di Capcom USA Yuri Araujo dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, la Difficoltà Dinamica scalerà il livello di difficoltà dei mostri affrontati dal proprio team in base ai giocatori che decidono di entrare o di uscire dal gruppo una volta iniziata la battuta di caccia.

In questo modo, gli sviluppatori di Capcom provano a tendere una mano a coloro che decidono di ritornare ad affrontare le sfide di Monster Hunter World in vista dell'uscita di Iceborne e a chi, incuriosito dall'incredibile successo commerciale e di critica di MHW, si approccia solo adesso al gioco e potrebbe riscontrare delle difficoltà nella ricerca di cacciatori con un livello simile al proprio. In base al riscontro ottenuto dai partecipanti alla beta, capiremo se la Difficoltà Dinamica sarà introdotta in pianta stabile in MHW o se, al contrario, sarà disattivata una volta concluso il periodo testing multiplayer.

A ogni modo, ricordiamo che l'attuale fase di beta testing di Iceborne è già attiva da oggi, venerdì 21 giugno, e lo sarà fino a lunedì 24 giugno, con accesso riservato agli abbonati a PlayStation Plus. La seconda fase della prova è invece prevista tra venerdì 28 giugno e lunedì 1 luglio e, in questo caso, vi si potrà accedere su PlayStation 4 anche senza essere iscritti a PS Plus.

Monster Hunter World: Iceborne sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PS4 e Xbox One, con la versione PC prevista al lancio nel corso dell'inverno. Di recente, il direttore esecutivo Kaname Fujioka ha spiegato cosa ne pensa dei cloni di Monster Hunter World e del successo di titoli come Dauntless.