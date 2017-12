Monster Hunter World beta e Spellforce 3 in diretta oggi 9 dicembre

Per oggi sabato 9 dicembre abbiamo in serbo per voi due appuntamenti sui nostri canali ai quali non potrete assolutamente mancare.

A partire dalle ore 16:00 saremo in diretta con SpellForce 3, lo strategico di Grimlore Games uscito ufficialmente su Personal Computer nella giornata di ieri. Alle ore 18:00 sarà invece il turno della Beta di Monster Hunter World, attualmente accessibile su PlayStation 4 a tutti i giocatori con una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus. Il nuovo hunting game di Capcom è atteso per il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e successivamente su PC. Alla PlayStation Experience 2017 è anche stata annunciata la collaborazione con la serie di Mega Man.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube (in alternativa, trovate il player comodamente allegato in calce a questa notizia). Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate, vi aspettiamo!