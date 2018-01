Monster Hunter World Beta e Total War Warhammer 2 in diretta oggi 20 gennaio

Pronti per due nuovi e imperdibili appuntamenti targati? Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi sabato 20 gennaio!

A partire dalle ore 15:00 giocheremo alla beta dell’attesissimo Monster Hunter World, tornata disponibile per la terza volta con una succosa novità, una battuta di caccia inedita con protagonista il Nergigante. Dalle ore 17:00 giocheremo invece alla nuova espansione di Total War Warhammer 2, intitolata Rise of the Tomb Kings, che debutterà il 23 gennaio. Introdurrà la nuova razza Re dei Sepolcri, quattro nuovi Lord leggendari giocabili e tanto altro ancora.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!