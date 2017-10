Monster Hunter: World, beta al via a dicembre e una sorpresa per gli utenti Sony

Nel corso della conferenzache si sta svolgendo mentre vi scriviamo alla, è stato rivelato che la beta dicomincerà il 9 dicembre 2017.

È anche stata svelata una fantastica sorpresa che farà felici i giocatori PlayStation, in particolare i fan di Horizon: Zero Dawn, l'ultima IP di Guerrilla Games. Nella versione PlayStation 4 di Monster Hunter: World sarà possibile giocare nei panni di Aloy. Per l'occasione, è anche stato mostrato il trailer che potete ammirare in cima alla notizia. L'eroina dai capelli rossi appare verso la fine del filmato. Dopo i mostri e i dinosauri meccanici affrontati in Horizon, Aloy questa volta dovrà vedersela con bestie in carne ed ossa.

Monster Hunter: World, il titolo più atteso dai lettori di Famitsu, uscirà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e successivamente anche su PC. La beta inizierà il 9 dicembre 2017, sarà un'esclusiva per gli utenti PlayStation Plus ed avrà una durata minima di 3 giorni.