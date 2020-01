Monster Hunter World: tutto ciò che bisogna sapere per il lancio di Iceborne su PC

Manca ormai poco al lancio dell'espansione Iceborne di Monster Hunter World su PC, fissato per il 9 gennaio 2020. In vista della pubblicazione del corposo contenuto aggiuntivo, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione sui contenuti previsti, l'orario di sblocco, la dimensione dell'aggiornamento e molto altro ancora.

Il lancio di Iceborne su PC via Steam è fissato per le ore 18:00 di giovedì 9 gennaio: all'ora stabilita tutti i giocatori di Monster Hunter World saranno chiamati a scaricare l'aggiornamento 10.12.00 dal peso di ben 48 GB, nel quale sono compresi tutti i dati dell'espansione e anche l'ottimizzazione di alcuni file del gioco base. Purtroppo, non è previsto alcun preload per coloro che hanno già effettuato il preordine del contenuto aggiuntivo. Coloro che vorranno utilizzare anche le texture ad alta risoluzione (opzionali) dovranno mettere in conto un download aggiuntivo di 45 GB. Una volta installata, Iceborne richiederà inoltre altri 300 MB per i dati di salvataggio.

Iceborne offre ai suoi acquirenti una storia completamente inedita che si svolge dopo la fine di Monster Hunter World, il Grado Maestro, una nuova base operativa, un nuova sala del raduno, una regione mai esplorata prima (le Distese Brinose) e nuove forme di vita endemiche da scoprire. Ovviamente, non mancano all'appello neppure armi, armature ed abilità nuove di zecca. Tra le meccaniche inedite figurano invece il Rampino Artiglio, nuove azioni e combo per tutte le armi, la possibilità di usare la fionda ad arma sguainata, nuove funzionalità nell'area di addestramento, livello massimo incrementato per il compagno e i suoi gadget, e la possibilità di cavalcare mostri Cacciaprede aumentando il legame con i Lynian. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la recensione di Monster Hunter World: Iceborne per PC, già disponibile tra le nostre pagine.

Nella corposa patch, in ogni caso, saranno presenti anche delle novità accessibili gratuitamente a tutti i giocatori di Monster Hunter World, compresi coloro che non acquisteranno Iceborne. Parliamo, ad esempio, di: una nuova modalità telecamera per catturare le schermate, una funzionalità che permette di visualizzare una lista delle statistiche numeriche del personaggio, la possibilità di selezionare gesti dal menu di scelta rapida anche all'interno della base, nuove opzioni per l'HUD, l'opportunità di acquistare i buoni di modifica per il compagno per cambiarne l'aspetto, la difficoltà per due giocatori per il multiplayer, slot extra per i set di oggetti e la lista dei desideri, e molto altro ancora.

Monster Hunter World: Iceborne può essere preordinata su Steam in edizione Standard al prezzo di 39,99 euro e in edizione Digital Deluxe a 49,99 euro. Quest'ultima offre in aggiunta lo stile armatura "Cavaliere d'argento", tre gesti, due set di adesivi, una pittura facciale, una pettinatura e un set di decorazione per la personalizzazione della stanza. Entrambe le edizioni prevedono come bonus preordine lo stile armatura Yakumo.