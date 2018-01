Monster Hunter World: a caccia di mostri con Francesco e Alessandro oggi dalle 17:00!

Dopo aver sviscerato la Beta nelle scorse settimana, si apre ufficialmente la stagione di caccia di Monster Hunter World : oggi pomeriggio dalle, Francesco e Alessandro saranno in diretta per una lunga sessione di gameplay del nuovo gioco

Una buona occasione per vedere le prime fasi dell'avventura, le opzioni di personalizzazione e scoprire le principali meccaniche di gameplay del nuovo Monster Hunter, in arrivo nei negozi venerdì 26 gennaio.

Appuntamento fissato dunque per oggi pomeriggio alle 17:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo inoltre a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in trasmissione con la redazione e la community. Vi aspettiamo!