Monster Hunter World: la caccia ai mostri diventa reale con 50.000 sterline in palio

ha lanciato una nuova iniziativa promozionale legata a Monster Hunter World : la compagnia di Osaka vuole spingere i cacciatori a girare il mondo per documentare l'esistenza di alcuni mostri. In palio, una ricompensa pari a

Capcom cerca le prove dell'esistenza di queste creature: Big Foot, Chupacabra, Serpente Volante di Namibia, Yowie, Cornish Owlman, Loch Ness, Mongolian Death Worm, Sirena, Earth Hound e dello Yeti. Alcuni di questi mostri non vengono avvistati da decine di anni, l'obiettivo quindi non è particolarmente semplice.

La compagnia ha ingaggiato anche Jon Downes (criptozoologo e cacciatore di mostri) per valutare le prove consegnate dai cacciatori. E' stato proprio il responsabile del CFZ (Centre For Fortean Zoology) a stilare la lista dei mostri da catturare. Difficile che qualcuno possa riuscire nell'impresa, non trovate?