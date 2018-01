Monster Hunter World: Capcom potrebbe permettere in futuro di cambiare i personaggi creati

I giocatori che si sono già immersi nel mondo dinon possono di certo lamentarsi dell'editor di creazione presente nell'hunting game di: le possibilità offerte sono davvero estese, e permettono di dare libero sfogo ai giocatori.

Attualmente, tuttavia, non è possibile andare a modificare il proprio personaggio una volta creato; un'opzione che qualche giocatore, magari pentito per le proprie scelte iniziali, potrebbe voler vedere implementata all'interno del gioco. A tal riguardo, il producer Ryozo Tsujimoto, si è dimostrato possibilista in una recente intervista concessa a Game Watch.

"Non è possibile ricrearli. Tuttavia, se ci sarà un'alta domanda da parte dei giocatori, potremmo prendere la cosa in considerazione".

Monster Hunter World è disponibile ora per PS4 e Xbox One, ed arriverà su PC durante la stagione autunnale. Capcom ha distribuito 5 milioni di copie del gioco in tutto il mondo. Il publisher ha inoltre indetto una caccia ai mostri con 50.000 sterline in palio.