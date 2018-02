Monster Hunter World: Capcom pubblica un video tutorial per giocare online

è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4 e Xbox One, eha oggi deciso di pubblicare un video tutorial che possa aiutare i giocatori a districarsi tra le funzionalità online offerte dall'hunting game.

In particolare, il video che trovate in cima alla notizia risulta utile a comprendere come creare una lobby di gioco, oppure come unirsi ad un gruppo di cacciatori interessati a completare i vostri stessi obiettivi e abbattere le medesime creature disseminate per il mondo di gioco, o ancora come prendere specificatamente parte ad una quest online che avete desiderio di completare.

In aggiunta, trovate in calce all'articolo la seconda parte della serie "Making of" di Monster Hunter World (seguendo questo indirizzo potete recuperarne la prima parte).

Monster Hunter World è disponibile per PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC durante l'autunno. Sulle nostre pagine trovate le guide per trovare le ossa e i cristalli corallini nelle Coral Highlands, e per conoscere tutti i segreti dell'Affinità delle armi del gioco.