Monster Hunter World: Capcom svela nuovi dettagli sulla terza Beta

La scorsa settimana,ha annunciato una nuova fase Beta di Monster Hunter World , la terza e ultima prima del lancio del gioco. Oggi la compagnia ha svelato nuovi dettagli riguardo preload, quest e ricompense.

Il preload della Open Beta sarà disponibile dal 17 gennaio e peserà 5.5 GB, coloro che hanno partecipato ai test precedenti non dovranno riscaricare il client ma riceveranno un piccolo aggiornamento che sbloccherà nuovi contenuti. La fase di prova si terrà dal 19 al 22 gennaio, esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro: oltre alle missioni precedenti con protagonisti Great Jagras, Anjanath e Barroth, i giocatori saranno ora in grado di combattere contro il Nergigante.

Completando tutte e quattro le quest riceverete come ricompensa un set di consumabili e una skin face paint camo da utilizzare nel gioco completo. La Beta potrà essere affrontata anche in single player ma in ogni caso sarà necessario essere connessi per avviare il test, l'abbonamento PlayStation Plus non è necessario. I risultati ottenuti non potranno essere salvati ed esportati nel gioco completo, inoltre ricordiamo che l'editor includerà solamente sei modelli maschili e femminili predefiniti, oltre a sei versioni di Palico.

La terza Open Beta di Monster Hunter World inizierà il 19 gennaio alle 3:00 del mattino e terminerà il 22 gennaio alla stessa ora. Il gioco uscirà invece il 26 dello stesso mese su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà su PC durante il prossimo autunno.