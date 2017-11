Monster Hunter World: Capcom vuole incoraggiare il gioco online

In una recente intervista concessa a OPM UK, il director Yuya Tokuda è tornato a discutere di, soffermandosi in particolar modo sulla componente online presente nel titolo di Capcom.

"Vogliamo incoraggiare i giocatori a connettersi e andare online per guadagnare bonus. Inoltre abbiamo pianificato alcune collaborazioni crossover con altri brand", sono state le sue parole.

Quando si giocherà, tutto verrà registrato nelle Guild Cards consultabili online.

"Potrete vedere quante quest avete affrontato, con un'analisi delle statistiche di tutti e 14 i tipi di armi; è un ottimo modo per i giocatori per conoscere i rispettivi e unici stili di combattimento tramite una rapida analisi. Ci sono decisamente delle feature faranno sentire il giocatore in grado di avere un impatto sul mondo circostante, di essere un cacciatore unico".

Tokuda ha infine concluso parlando delle classi RPG, spiegando che il gioco presenterà una certa flessibilità sotto questo aspetto, permettendo così ai giocatori di collaborare più agilmente.

"Non sei relegato ad una classe che devi bilanciare con il resto del team. Puoi cambiare il tuo equipaggiamento e le tue armi quando vuoi, quindi c'è un po' più di flessibilità. È semplicemente uno strumento di comunicazione, con certe missioni che potrete affrontare solo in squadra".

Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio su PS4 e Xbox One, ed arriverà in seguito su PC. Recentemente, è stato pubblicato un nuovo video di gameplay tratto dal gioco.