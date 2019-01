Monster Hunter World celebra il primo anniversario con il Festival di Ringraziamento

Tra due settimane, Monster Hunter World spegnerà la sua prima candelina. Per celebrare questo avvenimento importante, il 26 gennaio l'hunting game di Capcom ospiterà il Festival di Ringraziamento! L'evento avrà luogo anche su PC, nonostante questa versione sia arrivata sul mercato ad agosto dello scorso anno.

Il Festival di Ringraziamento verrà celebrato ad Astera dalle ore 01:00 di sabato 26 gennaio alle ore 00:59 di venerdì 22 febbraio. La Caccia Celeste sarà decorata a tema e lo staff vestirà degli abiti unici. Per tutta la durata del festival, saranno disponibili quasi tutte le missioni evento proposte in precedenza, oltre ai due seguenti incarichi speciali:

Il più grande dei Jagras - dalle ore 01:00 di sabato 26 gennaio alle ore 00:59 a venerdì 8 febbraio;

- dalle ore 01:00 di sabato 26 gennaio alle ore 00:59 a venerdì 8 febbraio; Il suo nome? Lavasioth! - dalle ore 01:00 di venerdì 8 febbraio alle ore 00:59 a venerdì 22 febbraio.

Durante l'evento, riceverete 2 Buoni megafortuna e 1 Buono di ringraziamento come bonus di accesso, e ci saranno delle richieste limitate giornaliere con le quali sarà possibile ottenere Fuochi di ringraziamento e Buoni di ringraziamento. Sarà inoltre possibile ottenere nuovi sfondi, titoli e pose per la tessera gilda, il costume Festa frizzante per il Poogie e il costume Collega Felyne per l'assistente. Infine, gli oggetti e i servizi presso le strutture saranno scontati, mentre nella mensa della Caccia Celeste ci sarà un piatto speciale per l'anniversario.

Il Festival di Ringraziamento non è l'unico evento speciale previsto in Monster Hunter World. L'8 febbraio, infatti, Geralt di Rivia di The Witcher 3 approderà nel Nuovo Mondo in un nuovo evento crossover, inizialmente solo su console.