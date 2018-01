Monster Hunter World: cinque milioni di copie distribuite dal lancio

ha annunciato di aver distribuito ben cinque milioni di unità diin tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 26 gennaio scorso. Il dato include le copie retail per PlayStation 4 e Xbox One, le Collector's Edition, le download card e le copie digitali acquistate da Xbox Store e PlayStation Store.

Si tratta di un record assoluto per la serie, il numero più alto mai registato da un Monster Hunter nei primi tre giorni di presenza sul mercato. Monster Hunter World ha debuttato la primo posto della classifica inglese, detronizzando Call of Duty WWII, secondo gli analisti il gioco registrerà un buon debutto anche in Giappone e Nord America.

Monster Hunter World è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, la versione per PC Windows arriverà durante l'autunno via Steam.