Monster Hunter World: come completare l'evento Codice Rosso e ottenere il costume di Dante

Disponibile dal 27 aprile, l’evento Codice Rosso dà la possibilità ai giocatori di Monster Hunter World di battersi per l’iconico equipaggiamento di Dante, della serie Devil May Cry. In questa guida, oltre a fornirvi una rapida panoramica della missione evento, cercheremo di darvi alcuni semplici consigli per completarla al meglio.

Un po’ com’era stato per la missione di Mega Man, il completamento della missione evento garantirà uno o più oggetti unici (in questo caso si tratta dell’oggetto Globo Rosso) da utilizzare poi nella forgia per ottenere il set armatura di Dante e la sua spada, che, per l’occasione, rientra nella categoria delle lame caricate.



Codice Rosso

La missione evento che dovrete portare a termine per ottenere i globi rossi necessari a craftare tutti i pezzi disponibili è intitolata “Codice Rosso”; presenta un livello di 8 stelle e richiede che il cacciatore sia almeno di Grado 14. Tenete a mente, inoltre, che la missione sarà disponibile soltanto fino all’11 maggio.



Come intuibile dal nome della missione e dal nome del premio unico, il tema dell’evento in questione è proprio il colore rosso. Non stupisce, dunque, che i mostri da affrontare siano in qualche modo legati al colore del fuoco o, addirittura, all’elemento del fuoco stesso. Sulla vostra strada, infatti, si frapporranno, in questo ordine, un Anjanath, un Odogaron, un Rathalos e un Teostra. Una lineup di tutto rispetto, che potrebbe dar filo da torcere anche a cacciatori esperti.

Ribadiamo, inoltre, che la quantità di Globo Rosso ottenuta al termine di ciascuna missione non è fissa: potreste avere fortuna e doverla completare solo tre volte, o essere sfortunati e doverla ripetere fino a sette volte. Tenete a mente, infine, che la missione può essere affrontata con altri tre giocatori.



Consigli

Sebbene i mostri che vi troverete ad affrontare presentino forze e debolezze piuttosto varie, che rendono complesso equipaggiarsi adeguatamente per affrontare al meglio ciascuno di loro, esistono alcuni accorgimenti di base che, se tenuti a mente, dovrebbero facilitarvi la vita.

Quanto al tipo di danno, il ghiaccio è indubbiamente una scelta azzeccata: tutti i mostri che incontrerete (eccetto il Rathalos) saranno infatti in qualche modo deboli a tale elemento (due stelle per l’Anjanath, tre per l’Odogaron e tre per il Teostra). Specie se avete intenzione di affrontare la missione in squadra, cercate di fare in modo che almeno un membro del team sia in grado di infliggere questa tipologia di danno elementale. Quanto alle difese, una buona idea può essere quella di puntare fortemente alla difesa da fuoco, dato che tutti i mostri che dovrete affrontare (tranne l’Odogaron) utilizzano questo elemento in alcuni dei loro attacchi.



Lama demoniaca di Dante

La lama caricata che potrete forgiare una volta completato più volte l’evento è la Lama demoniaca di Dante. Presenta un attacco di base piuttosto alto (pari a 720) e una barra dell’acutezza blu davvero ampia. Per forgiarla, oltre a due Globi Rossi, avrete bisogno di alcuni pezzi ottenibili dai mostri dell’evento: una gemma di Odogaron, una gemma di Anjanath e 4 criniere di Teostra.



Dante α

Il set di armature che potrete forgiare una volta completato più volte l’evento è il cosiddetto “Dante α”, che comprende i pezzi “Capelli di Dante α”, “Cappotto di Dante α”, “Guanti di Dante α”, “Cintura di Dante α” e Stivali di Dante α”. Nella sua interezza, il set fornisce ottime difese elementali al fuoco, al tuono e al drago (15 in ciascuna di queste difese), ma anche delle considerevoli debolezze agli elementi acqua e ghiaccio (-15). Ciascun pezzo può essere equipaggiato anche singolarmente e richiederà per la forgiatura, oltre ad alcuni materiali ottenibili dai mostri dell’evento, un Globo Rosso.