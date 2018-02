Monster Hunter World: come ottenere l'armatura di Aloy nella quest di Horizon Zero Dawn

A partire da oggi è disponibile la seconda quest evento di Monster Hunter World dedicata a, quella con cui è possibile ottenere l'armatura speciale di. In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine la missione.

La quest evento sarà disponibile dal 28 febbraio al 16 marzo, e per parteciparvi sarà necessario che il vostro cacciatore abbia raggiunto almeno il grado 11. In questa nuova missione il capo della tribù dei Nora vi chiederà di cacciare un gigantesco Anjanath all'interno della Foresta Antica. Gli sviluppatori hanno scelto questo mostro per via delle sue somiglianze con il Divoratuono, uno dei nemici più affascinanti presenti in Horizon Zero Dawn.

Dato che non si tratterà di un Anjanath comune, tuttavia, il mostro in questione sarà ancora più grande del solito, motivo per cui alcuni dei vostri attacchi potrebbero non raggiungerlo. Per danneggiarlo dovrete dunque avvicinarvi nel momento giusto, cercando di coglierlo di sorpresa tra un attacco e l'altro. Completando la caccia otterrete il trofeo Audace Nora, con cui sarà possibile creare il set armatura e l'arco di Aloy. Una volta indossata, questa speciale armatura trasformerà l'aspetto del vostro cacciatore in quello di Aloy, a prescindere dal sesso del vostro personaggio.

Come con le altre armature speciali, ricordiamo, non sarà possibile combinare il set completo con altri oggetti, ma in questo caso sarete in grado di migliorarne alcune abilità come per esempio la skill Maratoneta. Oltre a rappresentare un set cosmetico molto sfizioso, dunque, l'armatura di Aloy si rivelerà anche un pezzo di equipaggiamento molto utile e interessante da utilizzare nel corso dell'avventura. Dal momento che per ottenere l'armatura dovrete accumulare una quantità sufficiente di materiali, per riuscire nell'intento potreste dover completare la missione più volte, fino a quando non avrete raggiunto il vostro obiettivo.

Se ricordate, la prima quest evento di Monster Hunter World dedicata a Horizon Zero Dawn permetteva di ottenere il set armatura del Palico. Nel caso non siate riusciti a completarla, non temete: le quest evento si svolgono a rotazione, quindi vi basterà completarla non appena sarà di nuovo disponibile.