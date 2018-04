Monster Hunter World: come ottenere il cappello a forma di testa di Kulu-Ya-Ku

La mania dei copricapi strambi innon accenna a fermarsi: dopo avervi mostrato come ottenere il Testa di Tremogliola oggi torniamo alla carica e vi diamo qualche informazione su come completare il nuovo evento, che vi darà accesso al nuovo bizzarro copricapo disponibile.

Egg Lovers United è un evento che Capcom ha pensato di organizzare per i suoi utenti in tempo per la Pasqua, e come vi abbiamo già anticipato il suo completamento vi garantirà l'ottenimento di una testa di Kulu-Ya-Ku, uno dei mostri più buffi del gioco, da usare come copricapo. Come per il precedente, anche questo nuovo pezzo d'equipaggiamento è ben animato e farà un certo effetto una volta indossato: provare per credere! Ma parliamo ora della missione: come si evince dal nome, Egg Lovers United è un evento dedicato alla Pasqua ed è una missione da sei stelle, per la quale vi servirà un Rank di livello 11 o superiore.

Tutto quello che vi verrà chiesto di fare è di sconfiggere un esemplare piuttosto particolare di Kulu-Ya-Ku, molto più grande rispetto agli altri che avrete sicuramente già incontrato per il mondo di gioco. Batterlo una sola volta non sarà purtroppo sufficiente: ad ogni vittoria infatti otterrete uno dei biglietti necessari per craftare l'oggetto, quindi dovrete avere la meglio almeno tre volte. Questo vi darà anche la possibilità di sbloccare, qualora non lo abbiate già fatto, l'obiettivo Large Gold Crown.

Il nuovo pezzo di equipaggiamento che potrete ottenere da questo evento presenta una skill molto utile, la Pro Transporter, che vi permetterà di aumentare la vostra velocità di movimento quando starete trasportando gli oggetti. Inoltre è totalmente customizzabile dal punto di vista cromatico, e potrete dargli il colore che più preferite. Egg Lovers United sarà disponibile fino al 5 aprile, per cui vi consigliamo di affrettarvi a completare la relativa quest se volete questo copricapo.