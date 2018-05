Monster Hunter World: come ottenere il costume di Evil Ryu di Street Fighter V

Dopo avervi spiegato come ottenere il costume di Sakura, in questa Guida di Monster Hunter World vi illustreremo come sbloccare il set armatura di Evil Ryu, completando la terza parte dell'evento speciale dedicato a Street Fighter V.

Per iniziare la Quest dovrete accedere alla Caccia Celeste, parlare con l'attendente delle missioni arena (quello più a sinistra del bancone) e scegliere uno dei 3 incarichi disponibili tra Il risveglio del Satsui No Hado I, II e III. In ogni caso ve la vedrete contro un Nergigante, ma per avviare la missione dovrete avere un Grado Cacciatore pari almeno a 13.

Visto che i 3 incarichi sono identici e forniscono le stesse ricompense, vi consigliamo di scegliere quello con il lodout più adatto a voi, così da facilitare il combattimento nell'arena. Come dicevamo, per completare la Quest bisogna sconfiggere un Nergigante, senza dubbio uno dei mostri più impegnativi del gioco, ma potreste semplificarvi la vita facendo combattere al vostro fianco un secondo Cacciatore. Sebbene la caccia sia tarata per due giocatori, però, l'incarico può essere affrontato anche da soli, a patto di essere abbastanza preparati per il combattimento.

Tra i primi suggerimenti da dare per sconfiggere il Nergigante, ricordiamo i punti deboli del mostro da sfruttare a proprio vantaggio:

Fulmine: mediamente vulnerabile

Drago: mediamente vulnerabile

Veleno: mediamente vulnerabile

Sonno: mediamente vulnerabile

Paralisi: mediamente vulnerabile

Scoppio: mediamente vulnerabile

Stordimento: mediamente vulnerabile

Senza dimenticare i suoi punti di forza, da tenere a mente per evitare approcci poco efficaci:

Fuoco: poco vulnerabile

Acqua: poco vulnerabile

Fulmine: poco vulnerabile

Ghiaccio: poco vulnerabile

Fate poi attenzione al comportamento del mostro, cercando di sfruttare i suoi momenti di vulnerabilità per infliggere più danni. Badate in particolar modo alle spine che crescono sul suo corpo: una volta diventate lunghe e nere, il Nergigante subirà meno danni e potrà effettuare un attacco in tuffo in grado di mandarvi al tappeto. Evitatelo con la schivata lunga, premendo X durante la corsa. Una volta eseguito questo attacco, il mostro perderà le sue spine e inizierà a farle crescere di nuovo: è in questo intervallo di tempo che dovrete arrecare più danni possibili, sfruttando i vostri attacchi più efficaci.

Ricordate inoltre che durante la missione non avrete con voi Pozioni e Megapozioni, ma solo una scorta limitata di Pillole della Salute. Giocate quindi con cautela, cercando di evitare al minimo il numero di danni subiti. Una volta sconfitto il Nergigante, otterrete una certa quantità di Ticket speciali, indispensabili per ottenere il costume di Evil Ryu presso la Forgia. Il numero di Ticket ottenuti varierà in base al punteggio ottenuto nella missione (3 Ticket per il Rank A, 2 per il Rank B e 1 per il Rank C).



Il costume di Evil Ryu sarà ottenibile fino alle 01:59 italiane del 25 maggio, ma l'evento tornerà anche in futuro permettendovi di ripetere la Quest speciale. Nel frattempo, fino al 17 maggio, sarà possibile affrontare la missione Imperatrice dei Ciliegi per sbloccare il costume di Sakura.