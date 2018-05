Monster Hunter World: come ottenere il costume di Sakura di Street Fighter V

La seconda parte della quest evento di Monster Hunter World dedicata a Street Fighter V è disponibile dal 4 maggio, permettendo a tutti i cacciatori di ottenere il costume di Sakura Kasugano. Ecco alcuni pratici consigli per portare a termine la missione e per sbloccare il nuovo set armatura.

Per iniziare la Quest vi basta accedere alla Caccia Celeste e parlare con l'attendente delle missioni arena, ma a patto di avere un Grado Cacciatore pari almeno a 12 (in caso contrario non sarete in grado di partecipare alla missione). Adesso non dovrete far altro che accettare una delle tre sfide disponibili, selezionandone una tra le seguenti: Imperatrice dei Ciliegi I, II e III.

Dal momento che le tre missioni sono identiche fra loro, vi suggeriamo di scegliere quella che vi permette di usare il loadout con cui vi trovate meglio, così da facilitarvi le cose. In ogni caso, l'obiettivo sarà quello di cacciare un Rathian Rosa, una versione più veloce e molto più potente del normale Rathian Verde. Considerando che il mostro è tarato per essere affrontato da due giocatori, la presenza di un secondo cacciatore sul campo di battaglia potrebbe semplificare in modo considerevole lo scontro.

Nonostante la sua possenza, il Rathian Rosa presenta gli stessi punti deboli della controparte normale. Li elenchiamo di seguito:

Drago: molto vulnerabile

Stordimento: molto vulnerabile

Fulmine: mediamente vulnerabile

Sonno: mediamente vulnerabile

Paralisi: mediamente vulnerabile

Stesso discorso vale per i punti di forza, da tenere a mente per non sprecare tempo con approcci poco efficaci:

Acqua: poco vulnerabile

Ghiaccio: poco vulnerabile

Veleno: poco vulnerabile

Scoppio: poco vulnerabile

Fuoco: invulnerabile

Ricordatevi inoltre di usare i Baccelli Lampo per far cadere a terra e stordire il mostro quando è in volo. Prima di iniziare la battaglia sfruttate gli oggetti di buff come i semi e le pillole, e assicuratevi di avere con voi un buon Mantello e un Palico improntati alla difesa, oltre ad una buona scorta di Antidoti da usare in caso di avvelenamento. Nelle situazioni particolarmente critiche, infine, non esitate ad utilizzare la Sfera del Ritorno con il giusto tempismo.

Una volta completato l'incarico otterrete dei materiali speciali e una certa quantità di Ticket dedicati all'evento, indispensabili per ottenere il costume di Sakura presso la Forgia. Per essere più precisi, se scegliete di affrontare la sfida al Rank A otterrete tre Ticket, mentre ne otterrete due al Rank B e soltanto uno al Rank C. Segnaliamo che per forgiare il set armatura di Sakura occorreranno 4 Ticket, 4 Monete Re dei Cacciatori, 4 Monete Rathian e 6 Scaglie + di Rathian Rosa.

L’evento sarà disponibile solo fino al 17 maggio, quindi cercate di approfittarne finché siete in tempo. A tutti i giocatori di Monster Hunter World ricordiamo che in questi giorni si può completare anche l'evento Codice Rosso per ottener il costume di Dante di Devil May Cry.