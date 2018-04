Monster Hunter World: come ottenere il set Floreale durante il Festival Fiori di Primavera

Il Festival Fiori di Primavera sarà disponibile per tutti i giocatori di Monster Hunter World fino al 20 aprile, permettendo di ottenere una nuova armatura unica per l'occasione. In questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere il set Floreale α nelle sue varianti di basso e alto grado.

Il set Floreale α è disponibile sia nella variante di basso grado che in quella di alto grado. Per il set Floreale α di basso grado saranno sufficienti una certa quantità di Cristalli Terra e 5 Buoni Fiori di Primavera, mentre per la variante di alto grado saranno necessari 8 Minerali Carbalite e 15 Buoni Fiori di Primavera.

Più nello specifico, per ottenere il set Floreale α di alto grado serviranno i seguenti oggetti per ogni pezzo del set:

Elmo Floreale α - Buono Fiori di Primavera (x3), Minerale Carbalite (x1)

Pettorina Floreale α - Buono Fiori di Primavera (x3), Minerale Carbalite (x3)

Guanti Floreali α - Buono Fiori di Primavera (x3), Minerale Carbalite (x1)

Cappotto Floreale α - Buono Fiori di Primavera (x3), Minerale Carbalite (x1)

Stivali Floreali α - Buono Fiori di Primavera (x3), Minerale Carbalite (x2)

I Buoni Fiori di Primavera si possono ottenere completando le richieste limitate giornaliere del Centro di coordinamento, ovviamente durante il Festival Fiori di Primavera. Sono a tutti gli effetti come le altre richieste limitate, con la differenza che invece delle stampe wyvern oro e argento si ottengono 4 buoni. Inoltre, diversamente dalle richieste limitate standard, queste cambieranno ogni 24 ore con reset alle ore 02:00 italiane.

Per quanto riguarda le caratteristiche del set Floreale α, ogni pezzo di armatura garantisce i seguenti bonus:

Elmo Floreale α - Goloso di Miele Lv 1 (Raccolta Miele: +1)

Pettorina Floreale α - Rinfodero Lv 1 (Accelera il rinfodero dell'arma)

Guanti Floreali α - Resistenza Paralisi Lv 1 (Durata Paralisi: -30%)

Cappotto Floreale α - Amplia Insetti (Amplia il raggio di rilevamento degli insetti guida)

Stivali Floreali α - Guarigione Lv 1 (Velocità di Recupero: +100%)

Segnaliamo infine che non sono presenti bonus set per l'indosso di più pezzi del set Floreale α. Se invece volete vedere l'aspetto dell'armatura, potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia e all'immagine proposta a fondo pagina.

Ricordiamo inoltre che durante il Festival Fiori di Primavera saranno disponibili (oltre alle missioni esclusive del festival) quasi tutte le missioni evento precedenti (come il Devilijho Temprato).