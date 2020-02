Monster Hunter World: come sbloccare le skin di Leon e Claire di Resident Evil

Finalmente l'evento crossover Monster Hunter World X Resident Evil è disponibile anche per i giocatori PC di Monster Hunter Iceborne. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare le skin di Leon e Claire all'interno del gioco.

Le skin di Claire e Leon sono dei veri e propri set armatura che possono essere forgiati nella Fucina. Per farlo avrete bisogno di ottenere i materiali richiesti, per poi portarli nella Fucina e procedere con la forgiatura. Segnaliamo inoltre che questi set armatura possono essere potenziati, in modo da renderli ancora più efficaci in battaglia.

Materiali richiesti per le skin di Leon e Claire

I materiali più importanti sono i badge della S.T.A.R.S., che potrete guadagnare solo durante l'evento cross-over di Monster Hunter World: Iceborne e Resident Evil. La skin di Claire ha bisogno di 6 badge S.T.A.R.S., 2 ali di Vaal Hazak, 3 unità di sangue puro del Drago e 2 membrane di Deathweaver. La skin di Leon richiede gli stessi materiali, con la differenza che al posto delle 2 ali di Vaal Hazak avrete bisogno di 2 zanne di Shadowpierce.

Come ottenere i materiali

Tutti i materiali sono ricompense per l'uccisione di Blackveil Vaal Hazak o per il completamento della missione cross-over di Resident Evil. Segnaliamo che per partecipare all'evento bisogna essere almeno di livello Maestro 20. Durante la ricerca, un Blackveil Vaal Hazak deve essere ucciso in meno di 50 minuti. In questo modo i giocatori guadagneranno i badge S.T.A.R.S. e i materiali richiesti. Completando la missione più volte, i giocatori guadagneranno abbastanza materiale per forgiare i due set di Claire e Leon.

Voi ci siete già riusciti?