Monster Hunter World: come trovare e sconfiggere Kulve Taroth

Con l'update 3.0 Monster Hunter World aggiunge al suo invidiabile bestiario anche Kulve Taroth, il Drago Antico. In questa guida vi spiegheremo come trovare ed uccidere il mostro, quali armi ed equipaggiamento vi converrà usare durante il combattimento e come prendere parte alla quest L'Assedio di Kulve Taroth.

Molti di voi avranno già scaricato l'aggiornamento, che su console pesa circa 1.8 GB: l'evento dedicato all'assedio di Kulve Taroth sarà diponibile fino al 3 maggio, ma Capcom ha già rivelato l'intenzione di riproporlo in futuro. Il primo passo da compiere per avere accesso alla quest sarà quello di seguire le tracce del mostro all'interno della Foresta Antica. Ma partiamo con ordine: chi è, o cos'è, Kulve Taroth?

Kulve Taroth

Kulve Taroth è la nuova creatura aggiunta dagli sviluppatori in Monster Hunter World, e le sue dimensioni sono davvero imponenti; sarà talmente forte da richiedere ben 16 giocatori per essere abbattuto. Questo mostro è molto pericolo, e possiede tanti punti vita, quindi vi serviranno i giusti consigli ed il giusto equipaggiamento per sconfiggerlo.

Come ottenere la missione

Per ottenere la relativa missione dovrete soddisfare alcuni requisiti ben precisi: dovrete aver già terminato la campagna principale, oltre ad aver raggiunto almeno il livello 16 ed ottenere il livello massimo disponibile del tracking meter.

Come dare la caccia a Kulve Taroth e potenziare al massimo il tracking meter

Se la maggior parte dei giocatori potrebbero aver già completato la campagna principale a distanza di qualche mese dall'uscita del titolo, non tutti saranno ancora in grado di braccare il mostro seguendo le sue tracce. Partendo dall'accampamento situato a Sud-Ovest della Foresta Antica, potrete trovare uno Scattered Gold Chip sul ripiano posto subito all'uscita della zona; continuate a seguire le tracce, ne troverete parecchie nelle zone vicine. Potrete inoltre trovare alcuni Old Chipped Fangs , e sarà un modo molto semplice per livellare il tracking meter.

Come sconfiggere Kulve Taroth e quali armi usare

Dopo aver scoperto tutte le tracce del mostro che vi servono per maxare il tracking meter, al vostro ritorno ad Astera verrete avvicinati dall'Ammiraglio, che vi darà la possibilità di intraprendere la quest legata a Kulve Taroth: la troverete nella sezione "Special Assignment" dall'apposito menù dedicato delle quest, situato a Gathering Hub of Astera.

Ora 16 giocatori potranno organizzarsi in quattro gruppi ed attaccare tutti insieme lo stesso mostro; i quattro team non saranno in competizione l'uno con l'altro, ed il danno inflitto a Kulve Taroth verrà condiviso da tutte le squadre. Nonostante sia possibile affrontarlo anche in squadre più piccole, tenete bene a mente che la difficoltà della quest è tarata appositamente per 16 giocatori. Il vostro obiettivo sarà quello di rompere le corna della bestia prima che lasci l'arena; se ci riuscirete, avrete completato la quest e potrete ottenere la vostra ricompensa speciale nell'Hub Lass, nel Gathering Hub. Una volta che avrete messo piede nelle caverne di El Dorado, potrete continuare a potenziare il vostro drop compiendo alcune specifiche azioni ai danni del Drago Antico; ad esempio se lo costringerete a ritirarsi nella seconda zona di El Dorado guadagnerete 20 punti, mentre se romperete un pezzo della sua corazza potrete portarvi a casa 60 punti. Il livello ottenuto compiendo queste azioni cambierà la qualità della ricompensa data dalla missione, e più punti otterrete migliori saranno gli oggetti che vi guadagnerete.

Gli attacchi di Kulve Taroth

La bestia dispone di una grande varietà di attacchi letali, e data la sua enorme stazza ognuno di essi potrà colpirvi anche a parecchia distanza. Il Kulve Taroth può sputare un getto infuocato dalla sua bocca, compromettendo tutta la zona a lui frontale; inoltre se starete vicino alle sue zampe anteriori per troppo tempo vi spazzerà via con un attacco a sorpresa. Quando si ergerà sulle zampe posteriori, allontanatevi subito: si sta preparando a sterminarvi, e vi attaccherà a breve con un body slam. Prestate inoltre attenzione alla sua testa: se volgerà lo sguardo verso una direzione, sarà pronto ad attaccare rotolando; l'unico modo per evitarlo sarà rotolare fuori dalla sua portata. Un altro grande pericolo deriva dalla sua coda, con la quale può attaccare in più direzioni.

Che tipo di armatura usare

Dati gli attacchi a disposizione del mostro, il nostro primo consiglio è quello di equipaggiarvi con un'armatura resistente al fuoco. Vi servirà anche l'oggetto Cool Drink per proteggere il vostro personaggio dal calore della lava presente nella terza zona di El Dorado, sempre che riusciate a far arretrare Kulve Taroth fino a quel punto.

Le ricompense

In base al livello raggiunto nella quest, le ricompense che otterrete cambieranno. Già, ma quali sono queste ricompense? Esse si dividono essenzialmente in due categorie: Relic Weapons ed armature Kulve Taroth. Le Relic Weapons potranno essere ottenute dopo il completamento della missione e dovrete portarle dal Fabbro per poterle usare: il tipo e le statistiche del loot che otterrete saranno completamente casuali, e nonostante la loro unicità potrebbero non rivelarsi molto forti nel caso in cui non abbiate fortuna. Le armature Kulve Taroth invece non saranno ottenibili randomicamente, ma saprete esattamente cosa aspettarvi durante il relativo crafting da Smithy. Dopo aver accumulato abbastanza reward tickets nella missione potrete scegliere quale armatura creare per il vostro personaggio, o per il vostro Palico.