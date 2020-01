Monster Hunter World compie due anni: apre il Festival di Ringraziamento di Astera

I vertici di Capcom celebrano i due anni dall'uscita di Monster Hunter World invitandoci a partecipare al Festival di Ringraziamento di Astera e al Festival Astrale di Seliana, due eventi che permetteranno a tutti i Cacciatori di ricevere tantissimi bonus ingame e di imbarcarsi in nuove avventure.

La doppia iniziativa del colosso videoludico giapponese è già attiva e lo rimarrà fino a giovedì 13 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Chi si unirà alle celebrazioni per commemorare i due anni di vita di Monster Hunter World avrà accesso a una serie tutta nuova di attività, elementi di equipaggiamento, oggetti sbloccabili e consumabili utili per avere la meglio sulle creature più arcigne.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, il doppio Festival di MHW introduce uno stile armatura speciale, con missioni evento a disponibilità limitata che, una volta concluse, permetteranno ai giocatori di ottenere i materiali necessari a forgiare le diverse parti dell'armatura.

Sempre nel corso del Festival che celebra i due anni di Monster Hunter World si potranno sbloccare 3 buoni megafortuna al giorno e completare le richieste limitate per riceverne in cambio fuochi d'artificio, buoni di ringraziamento, buoni astrali e... pupazzi di neve! Tra le ulteriori novità dell'evento, citiamo poi gli sconti presso le strutture, i nuovi costume assistente, i piatti speciali presso la mensa della Sala e tantissime missioni da completare sia da soli che in multiplayer. Gli acquirenti di Monster Hunter World Iceborne potranno ottenere degli ulteriori benefici durante il Festival Astrale.