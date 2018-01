Monster Hunter World con Francesco e Alessandro in diretta oggi alle 17:00

è indubbiamente uno dei giochi più caldi del momento, e merita senza dubbio tutta la nostra attenzione. L'appuntamento targatodi oggi è interamente dedicato all'hunting game di

Dalle ore 17:00 i nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni partiranno nuovamente alla caccia dei temibili mostri del gioco mentre risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità. Nella giornata di ieri, invece, discussero dell'endgame.

La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube ai quali siete fortemente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta. Vi ricordiamo inoltre che la registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye in chat e con la redazione! Non mancate, vi aspettiamo!