Monster Hunter World si conferma il gioco Capcom più venduto di sempre

Capcom ha aggiornato la propria lista dei Million Seller includendo giochi come Okami HD, Mega Man 11 e Street Fighter 30th Anniversary Collection, inoltre viene reso noto come le vendite di Monster Hunter World siano aumentate rispetto alla precedente rilevazione di fine giugno, in questo caso i dati sono aggiornati al 30 settembre 2019.

Dal gennaio 2018 Monster Hunter World ha venduto 14.1 milioni di copie su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, dato che include si le copie retail che i download digitali. A questa cifra si aggiunge il successo di Monster Hunter World Iceborne che dal 6 al 30 settembre ha piazzato 2.8 milioni di unità su PlayStation 4 e Xbox One.

In totale il progetto Monster Hunter World ha raggiunto e superato quota 16.9 milioni di copie distribuite in tutto il mondo tra gioco originale ed espansione. Il gioco conferma così di essere il titolo Capcom più popolare di sempre avendo superato le vendite di Street Fighter II e di altri titoli come Resident Evil 5 e Resident Evil 6 che hanno occupato per lungo tempo i vertici della classifica.

Indubbiamente un buon successo per la casa di Osaka, la compagnia è già al lavoro sul futuro di Monster Hunter con l'obiettivo di portare la serie nella prossima generazione di console.