Monster Hunter World e Coronavirus, il gioco nel PS Plus: regalo ai giocatori asiatici!

Nel catalogo dei giochi PlayStation Plus di marzo 2020 risulta inclusa una selezione di titoli PlayStation 4 decisamente interessante per gli utenti abbonati al servizio.

Gli appassionati avranno infatti la possibilità di avventurarsi gratuitamente attraverso le Terre Proibite del remake di Shadow of the Colossus realizzato da Blueprint Games, ma anche di sfrecciare a tutta velocità lungo gli scenari di Sonic Forces. Ora, i giocatori residenti in diversi Stati asiatici hanno a disposizione un'ulteriore opzione: Monster Hunter World! Capcom e Sony hanno infatti scelto di rendere nuovamente disponibile l'hunting game all'interno del servizio PlayStation Plus.

Si tratta di un'iniziativa realizzata in via eccezionale, in concomitanza del diffondersi nel mondo delle necessarie misure ci contenimento del Coronavirus / COVID-19. I due colossi videoludici hanno infatti voluto offrire un piccolo contributo per cercare di offrire uno strumento di svago per tutti gli appassionati attualmente vincolati a restare all'interno della propria abitazione. Attualmente, la partnership è stata dedicata solamente ad alcuni Paesi dell'Asia, ma non è escluso che possa presto essere estesa anche a Nord America ed Europa.



In attesa di eventuali aggiornamenti in tal senso, vi ricordiamo che i giochi gratis PS Plus sono già disponibili per il download su PlayStation 4 da parte degli abbonati al serivizio.