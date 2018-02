Monster Hunter World: Ryu si mostra in 5 minuti di gameplay

In occasione di un livestream ospitato nella giornata di oggi, Capcom ha mostrato in azione il costume di Ryu ottenibile in Monster Hunter World grazie alla quest evento dedicata a

La sequenza di gioco in questione, della durata complessiva di circa 5 minuti, può essere vista nel filmato proposto in cima alla notizia (da 2:50:02 a 2:55:29). Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, Capcom ha già pubblicato il programma completo con le quest evento di Monster Hunter World previste nelle prossime settimane: quella dedicata a Ryu partirà il 16 febbraio, permettendo a tutti i giocatori di ottenere il suo costume.

Rimanendo in tema con la partnership di Street Fighter, ricordiamo che nelle settimane successive arriverà anche la quest evento dedicata al personaggio di Sakura.