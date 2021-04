Monster Hunter World, la cucina prende vita: le incredibili creazioni di uno chef!

L'universo culinario della serie Monster Hunter è frutto di grandi ispirazioni per i videogiocatori particolarmente amanti delle attività da condurre ai fornelli.

Una componente che ha trovato particolare lustro all'interno dell'acclamato Monster Hunter: World e nella relativa espansione Monster Hunter World: Iceborne. L'hunting game di casa Capcom ha infatti portato in scena su PlayStation 4, Xbox One e PC una rassegna tanto variegata quanto ampia di prelibatezze culinarie pronte a rimettere in sesto cacciatori e cacciatrici dopo una lunga battuta di caccia alla ricerca delle creature più rare e potenti dell'universo di Monster Hunter. Il fascino delle tavolate del gioco ha finito per conquistare anche un noto chef, che ha deciso di proporne una propria reinterpretazione personale!



Con oltre 8 milioni di iscritti, il Canale YouTube Babish Culinary Universe propone al pubblico piatti e ricette ricreate a partire da film e serie TV. In un recente video, tuttavia, lo chef ha rivelato una passione per il mondo di Monster Hunter e ha deciso di proporre una propria versione dello Chef's Choice Platter: direttamente in apertura a questa news, potete visionare lo straordinario risultato finale dei suoi sforzi!



In occasione del lancio del nuovo capitolo della serie Capcom, anche lo Chef Hiro ha celebrato Monster Hunter: Rise, proponendo la sua video ricetta dei dango.