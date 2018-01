Monster Hunter World: date, orari, missioni e ricompense della terza Beta PS4

La terza Open Beta di Monster Hunter World si terrà questo fine settimana, dal 19 al 22 gennaio, esclusivamente su PlayStation 4. Scopriamo insieme date, orari di sblocco, missioni e ricompense prevista per la nuova Beta Pubblica di

Come accedere alla Beta di Monster Hunter World

Il client dell'Open Beta sarà disponibile per il preload dal PlayStation Store a partire dal 17 gennaio, il file pesa 5.5 GB ed è esattamente lo stesso messo a disposizione per le due precedenti fasi di prova. Coloro che hanno già partecipato alla Beta 1 e 2 ed hanno conservato il client dovranno scaricare solamente un piccolo aggiornamento. Per effettuare il download e giocare alla Beta di Monster Hunter World non è richiesto l'abbonamento al servizio PlayStation Plus.

Orari della Beta

La Open Beta 3 di Monster Hunter World partirà venerdì 19 gennaio alle 03:00 del mattino (ora italiana) e terminerà il 22 gennaio alla stessa ora. Non sono previsti accessi anticipati, sono invece possibili eventuali proroghe al termine della Beta, a seconda della volontà di Capcom.

Missioni e Ricompense

La nuova Beta di Monster Hunter World include quattro missioni, una in più rispetto ai precedenti test. Alla caccia a Gran Jagras, Anjanath e Barroth si aggiunge una missione dedicata al Nergigante, il mostro di copertina di Monster Hunter World.

Nergigante è un gigantesco Drago Antico ricoperto di aculei da distruggere per iniziare a causare danni alla mostruosa creatura. Da notare come la missione del Nergigante durerà solo 15 minuti, dovrete quindi coordinarvi sapientemente con la vostra squadra per avere maggiori probabilità di vittoria.

Completando tutte e quattro le missioni riceverete dei contenuti bonus da utilizzare nel gioco completo, ovvero un set di consumabili e una skin con pittura facciale mimetica per il vostro personaggio.

Monster Hunter World sarà disponibile in Europa dal 26 gennaio su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, la versione PC uscirà invece durante il prossimo autunno. La Beta sarà accessibile esclusivamente agli utenti PlayStation.