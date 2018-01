Monster Hunter World e DB FighterZ: date e orari delle prime dirette su Everyeye.it

La prossima settimana arriveranno nei negozi due dei videogiochi più attesi dell'anno: parliamo naturalmente di, disponibili rispettivamente dal 25 e dal 26 gennaio. Per l'occasione, trasmetteremo sui nostri canali le prime dirette dedicate ai due giochi in questione, le prime di una lunga serie...

Dragon Ball FighterZ

L'appuntamento con la prima live di Dragon Ball FighterZ è fissato per lunedì 22 gennaio dalle 15:00 alle 17.00, come di consueto su Twitch e YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi all'evento su Twitch e ad impostare il promemoria che vi ricorderà l'inizio della diretta pochi minuti prima della stessa, in questo caso sarete sicuro di non perdere neanche un secondo della trasmissione.

Monster Hunter World

Mercoledì 24 gennaio dalle 17:00 alle 20:00 sarà invece la volta di Monster Hunter World. Siete pronti per partire a caccia di mostri con Francesco e Alessandro? Anche in questo caso, il consiglio è quello di iscriversi all'evento su Twitch e di impostare il promemoria per ricevere una notifica prima dell'inizio della diretta.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. La registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo in diretta!