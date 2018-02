Monster Hunter World debutta al primo posto deella classifica italiana console

Monster Hunter World per PlayStation 4 è stato il videogioco per console più venduto in Italia nella settimana che va dal 22 al 28 gennaio 2018. Al secondo posto troviamo, seguito da

Classifica Italiana Console (22/28 gennaio 2018)

Monster Hunter World è presente in Top Ten anche in versione Xbox One, a testimonianza dell'ottimo successo riscosso dal gioco Capcom nel nostro paese:

MONSTER HUNTER WORLD PS4 DRAGON BALL FIGHTERZ PS4 FIFA 18 PS4 CALL OF DUTY WW II PS4 DESTINY 2 PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 MINECRAFT PS4 SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH MONSTER HUNTER WORLD Xbox One

Classifica Italiana PC (22/28 gennaio 2018)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE GTA V GRAND THEFT AUTO MAFIA III EA THE BLACK BOX FIFA 17

Inviariata la situazione su PC, dove The Sims 4 continua a dominare la classifica seguito da Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare II e Football Manager 2018.