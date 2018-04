Monster Hunter World: dettagli e data d'inizio del terzo evento di Street Fighter V

Ai giocatori di Monster Hunter World non mancano mai le attività da svolgere. In questi giorni sono alle prese con l'evento crossover con Devil May Cry, ma Capcom ha già provveduto ad annunciare i successivi.

Pochi giorni fala casa giapponese svelò la data d'inizio del secondo evento di Street Fighter V, che sarà dedicato a Sakura, fissata per il 4 maggio. Quest'oggi, invece, ha diffuso i dettagli del terzo, che avrà come protagonista Ryu.

L'evento si chiamerà "Il risveglio del Satsui No Hado" , sarà suddiviso in tre fasi (I-II-III) e si svolgerà nell'arena. Per accedere alle missioni, caratterizzato da un livello pari a 7 stelle, sarà necessario un Grado Cacciatore pari a 13 o superiore. L'obiettivo sarà quello di uccidere il Nergigante. L'inizio è fissato per le ore 2:00 di venerdì 11 maggio. Al suo completamento i cacciatori otterranno i materiali necessari per la creazione dell'armatura Ryu α. In calce trovate una galleria con le prime immagini condivise da Capcom.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è al momento disponibile solamente su PlayStation 4 e Xbox One (con supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X). I giocatori PC devono invece continuare a pazientare fino all'autunno di quest'anno. Recentemente è stato mostrato il Legiacrus, un possente mostro elettrico marino tagliato dalla versione finale del gioco.