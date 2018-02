Monster Hunter World: Digital Foundry confronta le versioni PS4 e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di Monster Hunter World , mettendo il gioco a confronto su. Analizzate anche le prestazioni sulle console premium di Sony e Microsoft nelle varie modalità grafiche disponibili.

Partendo delle versioni standard, Digital Foundry ha rivelato che Monster Hunter World gira a 1080p su PS4 e a 864p su Xbox One, segnalando in entrambi i casi diversi cali di frame-rate sotto i 30fps, soprattutto nelle foreste e nelle zone della mappa in cui è presente una fitta vegetazione.

Parlando invece delle edizioni premium, su PlayStation 4 Pro si riescono a raggiungere i 1800p in checkerboard rendering nella modalità Risoluzione, con una frequenza dei fotogrammi mantenuta sopra i 30fps, mentre nella modalità Frame Rate si riesce a ottenere una media superiore ai 40fps con una risoluzione di 1080p nativi. Nel caso di Xbox One X, invece, in modalità risoluzione di viaggia sui 1728p nativi con le stesse performance della versione PS4 Pro, mentre nella modalità frame rate si riesce a guadagnare una media di 50fps con picchi di 60fps nelle zone più semplici da gestire, sempre con risoluzione fissata a 1080p.

Infine, la modalità Qualità Grafica fissa la risoluzione a 1080p nativi su entrambe le console, aumentando il numero di dettagli, la profondità di campo, la qualità delle ombre e il filtro anisotropico. Voi su quale console state giocando a Monster Hunter World?