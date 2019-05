MHW Iceborne: la nuova area sarà la più vasta del gioco e includerà sorgenti calde!

Presentata ufficialmente nel corso del recente State of Play di Sony, l'espansione Iceborne di Monster Hunter World si appresta a fare il proprio esordio nel titolo.

In seguito alla pubblicazione del primo trailer, Capcom ha sottolineato che Iceborne sarà un'espansione corposa, il cui quantitativo di contenuti potrà rivaleggiare addirittura con quelli della versione base di Monster Hunter World. Ulteriori informazioni sono inoltre recentemente emerse in seguito alla pubblicazione di un'intervista con gli sviluppatori da parte del noto magazine nipponico Famitsu. Nel corso di questa interessante chiacchierata, il team ha condiviso dettagli decisamente interessanti.

Da questa apprendiamo ad esempio che Hoarfrost Reach, la regione innevata introdotta da Iceborne, sarà "il più ampio di tutti i campi presenti in Monster Hunter World". In virtà della vastità dell'area, gli sviluppatori hanno elaborato alcune soluzioni in grado di evitare che gli spostamenti diventino un problema. Come reso evidente dalle prime immagini mostrate, Hoarfrost Reach sarà un'area dal clima rigido, ma i giocatori potranno trovare sollievo grazie ad alcune sorgenti calde, che avranno un effetto simile a quello delle bevande calde. Il freddo potrà inoltre essere contrastato anche con nuovo equipaggiamento indossabile.

Siete curiosi di saperne di più? L'attesa non sarà lunga: nel corso dell'intervista è stato infatti confermato che, come già anticipatovi su Everyeye, nuovi dettagli su Iceborne saranno presentati all'E3 2019.