Monster Hunter World: disponibile un divertente spot TV con l'attore Takayuki Yamada

hanno pubblicato un nuovo spot TV dedicato ae destinato al mercato giapponese.

La pubblicità vanta la partecipazione dell'attore Takayuki Yamada, già apparso in passato in altre iniziative legate al mondo PlayStation. Nel filmato, Yamada-san regala del denaro a tre colleghi di lavoro per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Si arrabbia notevolmente, tuttavia, quando scopre che i suoi tre amici non paiono per nulla intenzionati a spenderlo per comprare Monster Hunter World e giocare tutti assieme. Buona visione!

Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC verrà pubblicato successivamente in una data non ancora annunciata. La campagna promozionale è ormai entrata nel vivo, solo pochi giorni fa venne pubblicato un altro spot TV. Recentemente Capcom ha anche condiviso tante nuove immagini che mostrano i personaggi, le quest e la Guild Card, mentre si attendono nuove informazioni in un livestream programmato per il 5 gennaio 2018.