Monster Hunter World: disponibile la nuova patch su PS4 e Xbox One

Come annunciato da, la nuova patch diè ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One. Questo nuovo aggiornamento (1.04 su PS4 e 1.0.0.9 su Xbox One) si limita a correggere alcuni problemi tecnici sorti nelle build precedenti del gioco.

Fra i cambiamenti più rilevanti, viene segnalata la correzione del raro problema a causa del quale la quest "The Encroaching Anjanath" non veniva normalmente inserita fra le missioni attivabili. Come riportato nelle patch notes, sono stati inoltre ribilanciati i valori dell'Elderseal, e sistemati una serie di bug minori.

Monster Hunter: World è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà anche su PC durante l'autunno 2018. Capcom ha pubblicato di recente un video tutorial per giocare online, mentre seguendo questo collegamento potete dare un'occhiata alle offerte per acquistare il titolo ad un prezzo vantaggioso.