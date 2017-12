Monster Hunter World: disponibile un nuovo spot TV giapponese

Manca esattamente un mese alla pubblicazione di, e la campagna promozionale sta per entrare nel vivo. Nella giornata di ieriha pubblicato un nuovo spot televisivo destinato al mercato giapponese.

Potete ammirare il filmato in apertura di notizia. In circa 30 secondi (il tipico formato delle pubblicità) fornisce un piccolo assaggio dei filmati di gioco che faranno da raccordo tra una battuta di caccia e l'altra, nei quali possiamo vedere alcuni dei personaggi secondari che gli aspiranti cacciatori avranno modo di incontrare lungo il loro cammino. Chiaramente, non mancano all'appello neppure i temibili mostri, i veri protagonisti del titolo.

Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC verrà pubblicato successivamente in una data non ancora annunciata. Vi ricordiamo che avete ancora poche ore per partecipare all'Open Beta su PlayStation 4, che sarà attiva fino alle ore 18:00 di oggi 26 dicembre. Recentemente Capcom ha pubblicato tante nuove immagini che mostrano i personaggi, le quest e la Guild Card, mentre nuove informazioni verranno fornite in un livestream dedicato che si svolgerà il 5 gennaio.