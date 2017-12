Monster Hunter World: disponibile il preload dell'Open Beta sul PlayStation Store

Come promesso pochi giorni fa,ha attivato il preload del client dell'disul PlayStation Store

A differenza della precedente fase di testing, questa sarà aperta a tutti gli utenti PlayStation 4, e non solo a quelli con una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva. L'Open Beta prenderà il via venerdì 22 dicembre alle ore 17:00, e terminerà al medesimo orario di martedì 26 dicembre. I giocatori che hanno già partecipato alla precedente Beta e che hanno conservato i dati di gioco sulla propria console non dovranno procedere al download.

Gli aspiranti cacciatori avranno l'opportunità di testare tre missioni in due differenti mappe:

Facile : dai la caccia al Gran Jagras nella Foresta antica

: dai la caccia al Gran Jagras nella Foresta antica Normale : dai la caccia al Barroth nelle Guglie selvagge

: dai la caccia al Barroth nelle Guglie selvagge Difficile: dai la caccia all'Anjanath nella Foresta antica

Vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà successivamente in una data non ancora precisata. Il titolo è tornato a mostrarsi in occasione del Jump Festa 2018, mentre Capcom ha dichiarato che saranno necessarie circa 40-50 ore per completare la main quest. Se volete farvi un'idea più precisa dei contenuti che saranno presenti nella Beta vi consigliamo di dare un'occhiata a questo lunga sessione giocata in compagnia di Alessandro Bruni.