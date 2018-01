Monster Hunter World: disponibile il preload su PlayStation 4

Tutti gli utentiche hanno effettuato il pre-order digitale di Monster Hunter World possono iniziare a scaricare il gioco sulla loro console, in vista del giorno di uscita programmato per il 26 gennaio.

Se avete effettuato il pre-order di Monster Hunter World sul PlayStation Store e volete guadagnare tempo in vista del 26 gennaio, potete iniziare a scaricare i dati di gioco grazie alla disponibilità del preload. Il peso del titolo su PlayStation 4 è di 14,303GB, ma vi basterà scaricare solo 6,914GB per avviare il gioco e iniziare a muovere i primi passi nel nuovo hunting game targato Capcom.

Ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 gennaio, per arrivare in seguito anche su PC in autunno 2018.