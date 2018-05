Monster Hunter World: domani sarà nuovamente possibile andare a caccia di Kulve Taroth

Recentemente Capcom ha aggiornato il già affollato calendario degli eventi di Monster Hunter World. Abbiamo così scoperto che a partire da domani i giocatori di tutto il mondo potranno andare nuovamente a caccia di Kulve Taroth!

La missione associata, Un'occasione d'oro, sarà attiva dalle ore 2:00 di domani 25 maggio fino al medesimo orario del primo giugno. Ha un livello di 9 stelle e per essere affrontata richiede un Grado Cacciatore pari a 16 o superiore. Questo Drago Anziano, situato all'interno delle Caverne di El Dorado, è tanto grande quanto pericoloso: per rompergli le corna e respingerlo servirà la collaborazione di molti cacciatori.

Il Kulve Taroth è arrivato per la prima volta nel Nuovo Mondo lo scorso mese di aprile, per cui questa è la sua seconda apparizione. I giocatori avranno nuovamente l'opportunità di ottenere le ricompense associate, come le Relic Weapons (varianti dorate delle armi già esistenti, con statistiche diverse e variabili) e i materiali per creare le armature Kulve Taroth α e Kulve Taroth β per il cacciatore e il Kulve Taroth Set α per il compagno Palico (potete ammirarli nella galleria in calce).

Monster Hunter World è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One. L'uscita su PC è prevista per il prossimo autunno. Segnaliamo che avete ancora poche ore a disposizione per ottenere il costume di Evil Ryu nella missione Il risveglio del Satsui No Hado (I-II-III).